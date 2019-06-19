Düzce'de selde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE’nin Gölyaka ilçesinde aniden bastıran yağmur nedeniyle sel meydana geldi. Evlerinde mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçenin Hacıyakup köyü mevkiinde yoğun yağmur yağışı nedeniyle sel baskınları meydana geldi. Aşırı yağışta taşan derelerin üzerinde bulunan köprü yıkılarak kullanılmaz hale geldi. Bölgede 20’ye yakın ev sular altında kaldı. Sel baskınları nedeniyle evlerinde mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İl Özel İdaresi, DSİ ve Gölyaka Belediyesi ekipleri ise suların taşkına neden olmaması ve zararın artmaması için dere yataklarını açma çalışması başlattı.

