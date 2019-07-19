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Düzce’de, selde ölen kişinin kimliği tespit edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 15:47 | Son Güncelleme

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen selde kaybolan 7 kişiden, cesedine ulaşılan kişinin Fatma Töngel (42) olduğu tespit edildi.Düzce’de meydana gelen sel felaketinde, Akçakoca İlçesi Esmahanım Köyü’nde kaybolan 7 kişiden birisinin cesedine ulaşıldı.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen selde kaybolan 7 kişiden, cesedine ulaşılan kişinin Fatma Töngel (42) olduğu tespit edildi.
Düzce’de meydana gelen sel felaketinde, Akçakoca İlçesi Esmahanım Köyü’nde kaybolan 7 kişiden birisinin cesedine ulaşıldı. Arama çalışmalarının devam ettiği bölgede Esmahanım ile Uğurlu Köyü arasında dere kenarında bulunan cesedin 42 yaşındaki Fatma Töngel’e ait olduğu belirlendi. Töngel’in cesedi bulunduğu alandan alınarak otopsi için Akçakoca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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