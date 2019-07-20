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Düzce'de selden etkilenen köye elektrik verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 23:36 | Son Güncelleme

Düzce'de selden etkilenen köye elektrik verildi

Düzce'de meydana gelen su baskınları ve heyelanlardan en fazla etkilenen Akçakoca ilçesi Esmahanım köyüne elektrik verildi.

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) ekipleri, sel bölgesindeki elektrik kesintisinin giderilmesi kapsamında, hasarın ağır olduğu Esmahanım köyüne Sakarya'dan kurtarıcı yardımıyla jeneratör getirdi.

Halkın bir an önce elektrik enerjisine ulaşması için yoğun çaba sarf eden ekipler, zorlu koşullar altında getirilen jeneratörün trafoya bağlanması sonucu elektrik akışını sağladı.

Köydeki tüm sokak lambaları yanarken, elektriği olmayan Davutağa, Dilaver, Kurukavak ve Küpler köylerinde ise merkezlere jeneratörler yerleştirildi.

Çalışmalara katılan SEDAŞ'ın CEO'su Necmi Odyakmaz da ekiplere teşekkürlerini iletti.

Ekipler, bölgedeki iyileştirme çalışmalarına yarın sabah itibarıyla devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce elektrik Esmahanım

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