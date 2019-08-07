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Düzce'de selin ardından iyileştirme çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 16:11 | Son Güncelleme

Kentte yaşanan sel felaketi sonrasında zarar gören bölgelerde, hayatın normale dönmesi için ekiplerin çalışmaları devam ediyor - Esmahanım köyü muhtarı Taşkın Ersoy: - "Bu işler biraz sabır istiyor. İşlerin kalıcı olabilmesi için sabrederek çalışırsak sorunların çözümü noktasında daha iyi şeyler olacak"

Düzce'de geçen ay yaşanan sel felaketinde zarar gören bölgelerde iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Bölgede 17-18 Temmuz'da meydana gelen sel felaketinin ardından İl Özel İdaresi, DSİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çevre belediyelerden gelen ekipler, iş makineleri, vidanjör, kamyon, arıtma makinesi ve diğer malzemelerle çalışmalarını sürdürüyor.

Selden en fazla etkilenen Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu köylerine ağırlık veren ekipler, bölgede su olmayan mahallelere su ulaştırmak ve yaraları sarmak için yoğun çaba sarf ediyor.

- "Devlet-millet iş birliğiyle süreç devam ediyor"

Esmahanım köyü muhtarı Taşkın Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm ekiplerin yaraların sarılması için var gücüyle çalıştığını söyledi.

Hayatın iyileştirilmesi konusunda devlet-millet iş birliğiyle sürecin devam ettiğini aktaran Ersoy, "Şu an ilk etapta 15'e yakın evimiz yıkıldı. Daha öncesinde de mağdur olan ailelere yardım yapıldı. Burada tüm köylü bir aileyiz. Evi yıkılacak insanlara eş-dost yardım ettik. Yerleşimle alakalı sıkıntılar var ama üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

Gece gündüz çalışan ekiplere teşekkür eden Ersoy, "Devletin tüm kurumları burada, çalışmalar devam ediyor. Herkes işini yapıyor. Çok dar bir alanda kaldık, çalışmalar sürüyor. Her geçen gün yaptıklarımızın üzerine biraz yeni şeyler koyuyoruz. Bu işler biraz sabır istiyor. İşlerin kalıcı olabilmesi için sabrederek çalışırsak sorunların çözümü noktasında daha iyi şeyler olacak." ifadelerini kullandı.

- "Devlet hep yanımızda"

Uğurlu köyü muhtarı Harun Bilgin de çalışmaların son hafta daha da yoğunlaştığını belirtti.

Hayatı iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Bilgin, şunları kaydetti:

"Devlet hep yanımızdaydı. Böyle afetlerde devlet vatandaşın yanında yer alıyor, almaya da devam edecektir. Yaşadığımız sorunların üstesinden devletimiz gelecektir. Her şeyin iyi olacağına inanıyorum."

Bilgin, fındık işçilerinin barındığı köydeki binanın da yıkıldığını ifade ederek, yetkililerden bu konuda yardım istedi.

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