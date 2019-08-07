Düzce'de selin ardından iyileştirme çalışmaları sürüyor

Düzce'de geçen ay yaşanan sel felaketinde zarar gören bölgelerde iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Bölgede 17-18 Temmuz'da meydana gelen sel felaketinin ardından İl Özel İdaresi, DSİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çevre belediyelerden gelen ekipler, iş makineleri, vidanjör, kamyon, arıtma makinesi ve diğer malzemelerle çalışmalarını sürdürüyor.

Selden en fazla etkilenen Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu köylerine ağırlık veren ekipler, bölgede su olmayan mahallelere su ulaştırmak ve yaraları sarmak için yoğun çaba sarf ediyor.

- "Devlet-millet iş birliğiyle süreç devam ediyor"

Esmahanım köyü muhtarı Taşkın Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm ekiplerin yaraların sarılması için var gücüyle çalıştığını söyledi.

Hayatın iyileştirilmesi konusunda devlet-millet iş birliğiyle sürecin devam ettiğini aktaran Ersoy, "Şu an ilk etapta 15'e yakın evimiz yıkıldı. Daha öncesinde de mağdur olan ailelere yardım yapıldı. Burada tüm köylü bir aileyiz. Evi yıkılacak insanlara eş-dost yardım ettik. Yerleşimle alakalı sıkıntılar var ama üstesinden geleceğiz." diye konuştu.