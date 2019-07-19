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Düzce’de selin oluşturduğu hasarın tespit çalışmalarına başlanıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 13:22 | Son Güncelleme

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrasında Düzce Valiliğine bağlı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmalarına başladı.Selin vurduğu Düzce’de yaralar sarılmaya başlandı.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrasında Düzce Valiliğine bağlı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmalarına başladı.
Selin vurduğu Düzce’de yaralar sarılmaya başlandı. Selin etkisinin azalması ile ilçelerde oluşan hasar ortaya çıktı. Vatandaşlar kendi imkanları ile ev ve iş yerlerini basan sel suları ve çamurları temizliyor. Düzce Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, ev ve iş yerlerini tek tek dolaşarak hasar tespit çalışmalarına başladı. Vatandaşları tek tek ziyaret eden ekipler, yaşadıkları mal kaybı hakkında bilgi alıyor. Öte yandan ise, ulaşıma kapanan, elektrik ve su kesintilerinin yaşandığı köylerde ise aksaklıkların giderilmesi için çalışma başlatıldı.

“100 bin TL’ye yakın masrafım var”
İş yerinde yaklaşık 100 bin liralık hasarı bulunduğunu ifade eden Mustafa Durmuş, “Tarım aletleri ile uğraşıyorum. Kesim, bahçe motoru, patpatlar ve tırpan motorları satışı ve tamir işi ile uğraşıyorum. 25 yıldır hizmet veriyorum. Gece saat 01.00 sıralarında telefonum çaldı, dediler ki senin dükkan gitti. Dükkanın olduğu yere hızlıca geldik, buranın ana baba günü olduğunu gördük. Her taraf suydu, yapacak bir şey yok. Tüm müşterilerimin motorları, sele kapılmıştı. Ben genellikle tamir işi ile uğraşıyorum, emanet motorlar ve yapılmayı bekleyen motorlar vardı, hepsi gitti. Aşağı yukarı 100 bin TL’ye yakın masrafım var. Az önce yetkililer geldi, valilikten geldiklerini ve hasar tespiti yaptıklarını söylediler. Biz de dükkanımızı kendi çabalarımızla temizliyoruz” dedi.

Düzce’de selin oluşturduğu hasarın tespit çalışmalarına başlanıldı

Düzce’de selin oluşturduğu hasarın tespit çalışmalarına başlanıldı

Düzce’de selin oluşturduğu hasarın tespit çalışmalarına başlanıldı

Düzce’de selin oluşturduğu hasarın tespit çalışmalarına başlanıldı

Düzce’de selin oluşturduğu hasarın tespit çalışmalarına başlanıldı

Düzce’de selin oluşturduğu hasarın tespit çalışmalarına başlanıldı

Düzce’de selin oluşturduğu hasarın tespit çalışmalarına başlanıldı

Düzce’de selin oluşturduğu hasarın tespit çalışmalarına başlanıldı

Düzce’de selin oluşturduğu hasarın tespit çalışmalarına başlanıldı

Düzce’de selin oluşturduğu hasarın tespit çalışmalarına başlanıldı

Düzce’de selin oluşturduğu hasarın tespit çalışmalarına başlanıldı

Düzce’de selin oluşturduğu hasarın tespit çalışmalarına başlanıldı

Düzce’de selin oluşturduğu hasarın tespit çalışmalarına başlanıldı

Düzce’de selin oluşturduğu hasarın tespit çalışmalarına başlanıldı

Düzce’de selin oluşturduğu hasarın tespit çalışmalarına başlanıldı
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