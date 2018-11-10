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Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 17:26 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Düzce'de silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kentte silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen S.K. ve R.T.Ç'yi takibe aldı.

Şahısların Soğukpınar Mahallesi'ndeki ikametlerine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, bunlara ait 3 şarjör ve 703 fişek, 5 av tüfeği ile 150 av tüfeği fişeği, 84 kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi. S.K. ve R.T.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce silah kaçakçılığı tutuklama

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