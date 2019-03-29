HABER

Düzce'de silahla yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 14:30 | Son Güncelleme

Düzce'de silahla yaralama

Düzce'de tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuyumcuzade Bulvarı'ndaki mobilya satış mağazasındaki Erkan Çalışkan'ın yanına gelen ve daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen S.Ö. arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesiyle S.Ö, yanında bulunan tabancayla Çalışkan'ı ayağından yaraladı.

S.Ö'nün olay yerini terk etmesi üzerine, durumu fark eden çevredekiler 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri, Çalışkan'ı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekiplerinin S.Ö'yü yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Korkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altında Korkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altında
Limon ağaçlı kütüphane ilgi çekiyorLimon ağaçlı kütüphane ilgi çekiyor
Savcı Kiraz'ın hayatı belgesel oldu Savcı Kiraz'ın hayatı belgesel oldu 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce silahla yaralama

En Çok Okunan Haberler

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Partili genci rencide etti! Yetmedi kameraya alarak yayınladı

AK Partili genci rencide etti! Yetmedi kameraya alarak yayınladı

'Baba eve kilitledi' dedi, polisler alarma geçti

'Baba eve kilitledi' dedi, polisler alarma geçti

Dünyanın gözü orada! 'Savaş hazırlığı mı?'

Dünyanın gözü orada! 'Savaş hazırlığı mı?'

Film gibi fuhuş baskını! Şifreleri: Sarı Menemen, Çorba, İnşaat işçisi...

Film gibi fuhuş baskını! Şifreleri: Sarı Menemen, Çorba...

Sanatçı Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Sanatçı Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Yeni doğan bebek, mahkeme kararıyla yaşama tutundu

Yeni doğan bebek, mahkeme kararıyla yaşama tutundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.