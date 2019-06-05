Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Düzce'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, U.G. ile aralarında husumet bulunan Bahadır Yaman ve Samet Çuhadar merkeze bağlı Esentepe köyünde tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.G. tabancayla ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

Yaralanan Bahadır Yaman ile Samet Çuhadar, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

Samet Çuhadar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

