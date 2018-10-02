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Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 00:01 | Son Güncelleme

Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

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