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Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 00:04 | Son Güncelleme

Olayın şüphelisi olduğu iddia edilen şahıs polislerce yakalandı

Düzce'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çamköy Mahallesi Eski Akçakoca Caddesi'ndeki bir evden silah sesleri duyan vatandaşlar polise haber verdi.

Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerce Harun Koca, Tamer D. ve Suat D. silahla vurulmuş halde bulundu.

Yapılan kontrolde Harun Koca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Harun Koca'nın naaşı, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olay yerinden kaçan şüpheli E.O.D. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Şüphelinin, bir fabrikanın önündeki çalılık alandan yola çıktıktan sonra polislerce yakalanması olay yerindeki basın mensuplarınca kaydedildi.

Olaydan haberinin olmadığını savunan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Silahlı kavga

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