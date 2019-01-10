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Düzce'de soba can aldı, 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 14:24 | Son Güncelleme

  Düzce'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Aksu çifti yaşamlarını yitirirken, çiftin 2 kızı ise tedavi altına alındı.

Düzce'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Aksu çifti yaşamlarını yitirirken, çiftin 2 kızı ise tedavi altına alındı.
Olay, Düzce Ağa Mahallesi'nde meydana geldi. Aksu ailesinden haber alamayan komşuları, çocukların da okula gitmemesinden şüphelenerek eve geldi. Kapıyı açan olmaması üzerine polise haber verildi. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye 2 katlı eve ikinci katın balkonundan girdi. İtfaiye ekibinin kapıyı açmasıyla içeri giren 112 Acil ekipleri, Celal ve Türkan Aksu çiftinin öldüğünü belirlerken, çocukları Habibe ve Nebile Aksu'ya ise müdahalede bulundu. İlk belirlemelere göre aile bireylerinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. 2 kişi 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, evde incelemede bulunurken, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) -

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