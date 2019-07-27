Düzce'de su altı ekipleri titizlikle çalışıyor

ÖMER ÜRER / TAYYİB HOŞBAŞ - Düzce'nin Cumayeri ile Akçakoca ilçesinde, 10 gün önce meydana gelen sel felaketinin ardından halen kayıp olan 2 çocuğu arama çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

Jandarma Genel Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri, sabahın erken saatlerinde botlarla Melen Çayı'na iniyor.

Esmahanım köyünden Melen Çayı'nın Karadeniz'e döküldüğü noktaya kadar olan yaklaşık 21 kilometrelik hatta titizlikle arama yapan su altı ekipleri, hiçbir noktayı es geçmeden, aynı yerden defalarca geçerek hava kararıncaya kadar çalışma yürütüyor.

Botlarla giremedikleri yerlerde dalış gerçekleştiren ve ağaç parçalarının kapattığı yerleri inceleyen ekipler, büyük bir fedakarlıkla, gerektiğinde canlarını hiçe sayarak kayıp 3 yaşındaki Kağan Töngel ile 7 yaşındaki İlayda Sinem Kaplan'ı bulabilmek için çaba sarf ediyor.

Ekiplerin gayretli çalışmaları, afetzede ve çevredeki vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.

- "Çalışmalar titizlikle yürütülüyor"

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin çok büyük bir afet yaşadığını ve devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu söyledi.