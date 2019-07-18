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Düzce'de su baskını ve toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 08:37 | Son Güncelleme

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bazı köy yollarının kapanması sonucu bir rafting tesisinde mahsur kalan 8 kişinin kurtarıldığını bildirdi

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bazı köy yollarının kapanması sonucu bir rafting tesisinde mahsur kalan 8 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Vali Dağlı, yaptığı açıklamada, Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bazı köy yollarının kapanması sonucu bir rafting tesisinde mahsur kalanların kurtarılması için kriz merkezi oluşturulduğunu söyledi.

Kriz merkezinde, Genelkurmay Başkanlığından kurtarma helikopteri istendiğini aktaran Vali Dağlı, 8 kişinin helikopterle bulundukları yerden alındığını belirtti.

Vali Dağlı, helikopterin hava muhalefeti nedeniyle Düzce'ye iniş yapamadığını, Sakarya'ya iniş yapmasının beklendiğini kaydetti.

Dağlı, bölgeye evleri yakın olan 3 tesis çalışanının da karadan bulundukları yerden alınacağını ifade etti.

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