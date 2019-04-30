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Düzce'de suç örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 10:30 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Düzce'de, bir suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince iki gün önce kent merkezinde farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkartılan zanlılardan 6'sı tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının konuya ilişkin açıklamasında da "Yürütülen soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, ihaleye fesat karıştırmak, 6136 sayılı kanuna muhalefet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, nitelikli dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik, mala zarar verme, tehdit suçlarından gözaltına alınan 11 şüpheliden, tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliği tarafından 6'sı hakkında tutuklanma kararı, 5'i hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir." denildi.

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Düzce suç örgütü

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