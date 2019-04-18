Düzce'de şüpheli ölüm

Düzce'de, 38 yaşındaki görme engelli kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Darıca Mahallesi'nde yaşayan görme engelli Hakan Arslan'a ulaşamayan annesi, komşularından yardım istedi.
Evin camını kırarak eve giren vatandaşlar, Arslan'ı yerde hareketsiz halde buldu.
Haber verilmesi üzerine eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Arslan'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerini incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
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