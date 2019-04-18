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Düzce'de şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 21:14 | Son Güncelleme

Görme engelli Hakan Arslan'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ortaya çıkacak

Düzce'de, 38 yaşındaki görme engelli kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Darıca Mahallesi'nde yaşayan görme engelli Hakan Arslan'a ulaşamayan annesi, komşularından yardım istedi.

Evin camını kırarak eve giren vatandaşlar, Arslan'ı yerde hareketsiz halde buldu.

Haber verilmesi üzerine eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Arslan'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerini incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

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Düzce şüpheli ölüm

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