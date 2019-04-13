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Düzce'de şüpheli polis kovalamacası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 17:03 | Son Güncelleme

Polisin "dur" ihtarına uymayan 2 araç sürücüsü kovalamaca sonrası yakalandı - Kaçan sürücülerin yakalanmadan önce yol kenarına attıkları az miktardaki uyuşturucu ekipler tarafından toplandı

Düzce'de rutin uygulama sırasında durdurulmak istenen iki araç sürücüsü yaşanan kovalamaca sonrası gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda uygulama yapan polis ekipleri şüpheli gördükleri iki aracı Kaynaşlı mevkisinde durdurmak istedi.

Söz konusu araçların sürücüleri "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Düzce gişelerinde kente giriş yapan sürücüler, burada bekleyen ekipler tarafından yakalandı.

Öte yandan, araç sürücülerin yakalanmadan önce yol kenarına bir poşet attığını gören ekipler bölgede araştırma yaptı.

Bir miktar esrar bulan ekiplerin, araçlarda yaptığı aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Düzce polis şüpheli

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