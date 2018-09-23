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Düzce'de 'süslü kadınlar' pedal çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 18:21 | Son Güncelleme

DÜZCE'de kadınlar, 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' kapsamında en güzel kıyafetlerini giyip, süsledikleri bisikletleriyle tur attı.

Düzce'de 'süslü kadınlar' pedal çevirdi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de kadınlar, 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' kapsamında en güzel kıyafetlerini giyip, süsledikleri bisikletleriyle tur attı. Kadınlar, hem egzoz kokusundan uzak şehir hem de trafikte gönül rahatlığıyla gezmek istediklerini söyledi.
Düzceli yaklaşık 60 kadın, 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' kapsamında bir araya geldi. Anıtpark'ta toplanan kadınlar, en güzel kıyafetlerini giyip, makyaj yaparak, süsledikleri bisikletleri ile şehir merkezinde tur attı. Bazı kadınlar ise çocukları ile gelerek, etkinliğe renk kattı. Bisiklete binen kadınlar, amaçlarının egzoz kokusundan ve tacizden uzak şehirde yaşamak olduğunu dile getirdi. Kadınlardan biri, "Bizler çocuklarımızla egzoz kokusundan, motor sesinden uzak bir şehirde yaşamak istiyoruz. Bisiklet özellikle Düzce'de önemli bir ulaşım kaynağı; ancak otomobil sayısı daha çok. Ayrıca gönül rahatlığı ile bisiklete binmek istiyoruz. Kadın olunca biraz daha zor oluyor. Özellikle ışıklarda, yaya geçitlerinde durunca sözlü tacizler art arda geliyor. Bunlara da dikkat çekmek için bu tura katıldık" dedi.

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Düzce'de 'süslü kadınlar' pedal çevirdiDüzce'de 'süslü kadınlar' pedal çevirdiDüzce'de 'süslü kadınlar' pedal çevirdiDüzce'de 'süslü kadınlar' pedal çevirdi

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