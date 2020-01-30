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  4. Düzce'de takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Düzce'de takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 21:02 | Son Güncelleme

Düzce'de takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Düzce'de, kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Taner Çiçek idaresindeki 81 BG 087 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Doğanlı mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı.

Ters dönen otomobilde sürücü ile Mahmut Yavuz ve Alim Baş yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu esnada yoldan geçen Düzce Arama ve Kurtarma Derneği (DAKE) ekibi de görevlilere destek verdi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce trafik kazası

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