Düzce'de tamamlayıcı tıp uygulamaları

"Yönetmelik gereğince söz konusu tedavileri, alanında özel eğitim almış sertifikalı hekimlerin, yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarında uygulamasına izin verildi. Üniversitemiz yetkilileri de sağlık alanında ihtisaslaşma programı kapsamında bir süredir ilimizde kurumlara ve vatandaşlara konu hakkında bilgilendirme toplantıları yapmıştı. Yapılan çalışmalar belli bir aşamaya geldi ve artık meyvelerini vermeye başladı. Poliklinikte birçok alanda tedavi hizmetleri veriliyor. Akupunktur, hirudoterapi, kupa uygulaması, ozon tedavisi, mezoterapi, fitoterapi, apiterapi ve müzikoterapi alanlarında tedavi hizmetlerine başlandı. Ayrıca hipnoz tedavisi de yıl sonuna kadar uygulanmaya başlanacak."

Polikliniğin, daha önce kurulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde hizmet vereceği aktarılan açıklamada görüşlerine yer verilen merkezin müdürü Doç. Dr. Ertuğrul Kaya, şunları kaydetti:

DÜ'den yapılan açıklamada, üniversitenin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı kapsamında kurulumu tamamlanan GETAT Polikliniği'nin hizmete açıldığı ve hasta kabulüne başlandığı belirtildi.

Poliklinikte tedavi hizmetleri dışında klinik araştırmaların da yapılabileceğini anlatan Kaya, "Poliklinikte, geleneksel ve modern tedavi yöntemlerinin birlikte kullanımı ile hastalara mümkün olan en iyi hizmet verilecek. Özellikle modern tıpta tedavisi henüz bulunamayan hastalıklarda halkımızın geleneksel tedavi yöntemlerine ilgisi büyük. Söz konusu hastalıklarda GETAT Polikliniği'nin yoğun bir hasta talebiyle karşılaşması bekleniyor. Merkezin açılmasıyla şehir dışından da hasta başvuruları başladı." ifadesini kullandı.

Kaya, geleneksel ve tamamlayıcı tıp tedavilerinin hizmet bedellerinin henüz SGK tarafından ödenmediğine dikkati çekti.

