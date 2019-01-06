Düzce'de taş yüklü tır devrildi

D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunda taş yüklü tır devrildi.
Alınan bilgiye göre, D-655 Batı Karadeniz Zonguldak-Düzce bağlantı yolunun Şifalı Su mevkisinde, Saffet A. (40) idaresindeki 54 BM 682 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi.
Sürücünün yara almadığı kazada, tırın kasasında bulunan taşlar yola döküldü.
Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kalan yol, karayolları ve emniyet ekiplerinin çalışması sonrası trafik akışına açıldı.
Trafik ekipleri, sürücüleri kış lastiği olmadan yola çıkmama konusunda uyarıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum