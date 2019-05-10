Düzce'de tefecilik operasyonu

Düzce'de tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Düzce İl Jandarma Komutanlığı, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile "Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla tefecilik yaptığı, çek ve senetleri değerinin altında bozduğu iddia edilen kişileri takibe aldı.

Çeşitli iş kollarında faaliyet gösteren şüphelilerin ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı, bazı dokümanlara el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü "tefecilik" suçundan tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla 3 şüpheli serbest bırakıldı.

