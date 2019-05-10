HABER

Düzce'de tefecilik operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 14:18 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı

Düzce'de tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Düzce İl Jandarma Komutanlığı, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile "Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla tefecilik yaptığı, çek ve senetleri değerinin altında bozduğu iddia edilen kişileri takibe aldı.

Çeşitli iş kollarında faaliyet gösteren şüphelilerin ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı, bazı dokümanlara el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü "tefecilik" suçundan tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla 3 şüpheli serbest bırakıldı.

PARTNERBirlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...
Evinin önünden oynarken kaybolan Ecrin, 4'üncü günde de aranıyor (3)Evinin önünden oynarken kaybolan Ecrin, 4'üncü günde de aranıyor (3)
Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde geçiyor.. Edirne’de binlerce yıl sonra yaşatılıyorEvliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde geçiyor.. Edirne’de binlerce yıl sonra yaşatılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce Tefecilik

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Meral Akşener: Maliyeti korkunç olacak

Meral Akşener: Maliyeti korkunç olacak

Havalimanına ilk kez gitti! Olay çıkış!..

Havalimanına ilk kez gitti! Olay çıkış!..

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Ünlü anketçi canlı yayında oy farkını açıkladı!

Ünlü anketçi canlı yayında oy farkını açıkladı!

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anadolu Ajansı muhabiri uçurumdan yuvarlandı

Anadolu Ajansı muhabiri uçurumdan yuvarlandı

Gören hayran kalıyor! Yumurta kabukları sanat eserine dönüşüyor

Gören hayran kalıyor! Yumurta kabukları sanat eserine dönüşüyor

Bin 200 kilogramlık at görenleri şaşırtıyor

'Bir eş arıyoruz ama bulamıyoruz!' Onu gören şaşkına dönüyor

Hulusi Akar ve komutanlar sınırda!

Hulusi Akar ve komutanlar sınırda!

Yüksekova saldırısını yapan teröristler yakalandı!

Yüksekova saldırısını yapan teröristler yakalandı!

Baltalı sürücü tutuklandı

Baltalı sürücü tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.