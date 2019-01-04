Düzce'de tek katlı ev yandı

Düzce'de çıkan yangında tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Aziziye Mahallesi Sırçalı Sokağı'ndaki Fedai Çakmakçı'ya ait tek katlı ahşap evde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve evin tamamını saran alevler, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonrası bitişiğinde bulunan diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın esnasında evde bulunmayan Çakmakçı'nın, olay yerine geldiğinde üzüldüğü görüldü.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

