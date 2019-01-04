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Düzce'de tek katlı ev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.01.2019 09:32 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, tek katlı bir ev, çıkan yangında, kullanılmaz hale geldi.

Düzce'de tek katlı ev yandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, tek katlı bir ev, çıkan yangında, kullanılmaz hale geldi.
Aziziye Mahallesi Sırçalı Sokak'ta Fedai Çakmakçı'ya ait evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler evi sararken, mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tek katlı ev kullanılmaz hale gelirken, mahalle sakinleri ev sahibi Fedai Çakmakçı'nın evde olduğunu düşünerek paniğe kapıldı. Ancak içeride kimse olmadığı öğrenilince, hem mahalle sakinleri, hem de itfaiye ekipleri rahat bir nefes aldı.
Mahalle sakinlerinden Sedat Salihoğulları, "Yangını gördüm. İçeride birilerinin olacağını düşünerek camları kırdım. Yangını söndürmek için hortum getirdim. Eşime itfaiyeyi arattırdım. Elektrikleri kestirmek için görevlileri aradım. İçeride kimse yokmuş sonradan öğrendim" dedi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Düzce'de tek katlı ev yandıDüzce'de tek katlı ev yandıDüzce'de tek katlı ev yandıDüzce'de tek katlı ev yandı

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