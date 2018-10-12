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Düzce'de toprağa gömülü patlamamış el bombası bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 16:37 | Son Güncelleme

Düzce'de toprağa gömülü patlamamış el bombası bulundu

Düzce'de yol yapımı sırasında bir ağaç köküne gömülmüş halde bulunan el bombası, jandarma ve emniyet ekiplerince kontrollü şekilde patlatıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yeni Aynalı köyünde tarlalarına yol çalışması yapan vatandaşlar, kurumuş bir ağacı kesti.

Ağacın kökünü çıkartarak çalışmaya devam etmek isteyen vatandaşlar, kök kısmında toprağın altına gömülmüş, tahmini 10 yıllık küflü bir el bombasına rastladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve emniyet ekipleri, gerekli incelemenin ardından bombayı kontrollü şekilde patlattı.

Bulunan el bombasının yaklaşık 10-15 yıllık olduğu ve gerekli incelemenin başlatıldığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce el bombası patlama

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