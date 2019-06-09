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Düzce'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 19:40 | Son Güncelleme

Düzce'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Düzce'de hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa K. idaresindeki 81 AT 618 plakalı hafif ticari araç, Aydınpınar köyünde karşı şeritten gelen Hüseyin Yıldırım (40) idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen motosikletle çarpıştı.

Ticari araç, bir evin bahçe duvarına çarparak dururken, motosiklet sürücüsü yol kenarına savruldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen motosiklet sürücüsü kurtarılamadı.

Kazada yaralanan Mustafa K. ise Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada olay yerine gelen Yıldırım'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Yıldırım'ın cesedi, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

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