Düzce'de trafik kazası: 1 ölü

Düzce'de, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, İlyas Y. idaresindeki 14 GA 392 plakalı otomobil, Çakırlar Mahallesi'nde aynı istikamette seyreden Doğukan Arslan yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Çarpma sonucu motosikletten düşen Arslan, metrelerce sürüklendi.
112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.
Arslan, burada yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü İlyas Y. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi
Erdoğan resmen duyurdu: ABD yaptırımları kalktı
Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...
Dünya diken üstünde, yine karşı karşıya geldiler! ABD yaptırımlarına kınama
Başkanın kızı öğrencisiyle ilişkiye girdi! Çıplak fotoğraf atıp...
Burcu öğretmen durumu fark etti, hayatları değişti
AK Parti'nin adayları kim olacak? Flaş açıklama: Şaşıracağınız isimler de var
Eğlenip Facebook'tan canlı yayınladılar! Bu kareden sonrası korkunç
Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti
Okuyucu Yorumları 0 yorum