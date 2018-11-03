Düzce'de trafik kazası: 1 ölü

Düzce'de, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İlyas Y. idaresindeki 14 GA 392 plakalı otomobil, Çakırlar Mahallesi'nde aynı istikamette seyreden Doğukan Arslan yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Çarpma sonucu motosikletten düşen Arslan, metrelerce sürüklendi.

112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Arslan, burada yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü İlyas Y. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

