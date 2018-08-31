Düzce'de trafik kazası: 2 yaralı

Düzce'de minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kemal Aydınalp idaresindeki 06 HAH 70 plakalı minibüs, D-100 Karayolu Ankara istikameti Sarıçökek mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, karşı şeride geçerek devrildi.
Kazada, araç içerisinde sıkışan sürücü ile Yusuf Yavuz, polis, itfaiye kaza kırım ve sağlık ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre yan yoldan sağlanan ulaşım, aracın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
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