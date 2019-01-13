Düzce'de trafik kazası: 4 yaralı

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali E. idaresindeki 81 DM 323 plakalı otomobil, Aydınpınar Caddesi üzerinde, Caner İ. yönetimindeki 81 AAC 103 plakalı midibüs ile çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile otomobildeki Muammer A. ve midibüste bulunan ismi henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza nedeniyle Gölyaka-Düzce ilçe yolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan midibüsteki bulunan yolcular, başka bir otobüs ile köylerine sevk edildi.

Trafik, araçlarının kaldırılmasının ardından normale döndü.

