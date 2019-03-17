HABER

Düzce'de trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 13:31 | Son Güncelleme

Düzce'de trafik kazası: 4 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Atasever idaresindeki 60 ZV 308 plakalı hafif ticari araç, Anadolu Otoyolu'nun Kirazlı mevkisi Ankara yönünde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile Barış, Sati ve Kumru Atasever yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk Devlet ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırdı.

Yaralılardan Kumru Atasever'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Satılmış Atasever ile bir yakını, araçtan yola savrulan eşyaları topladı.

PARTNERUzlaşmazsa 6 yıl hapsi istenecekUzlaşmazsa 6 yıl hapsi istenecek
Aşiret düğününde geline kilolarca altın takıldıAşiret düğününde geline kilolarca altın takıldı
Kurtarılan kuzusuna sarılıp 'Yaşıyorsun demek canım benim' dediKurtarılan kuzusuna sarılıp 'Yaşıyorsun demek canım benim' dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Otoyolu Düzce trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

İhaneti drone ile yakaladı!

İhaneti drone ile yakaladı!

Beşiktaş'ta şok ayrılık

Beşiktaş'ta şok ayrılık

Beşiktaş ve Galatasaray istedi, imzaladı!

Beşiktaş ve Galatasaray istedi, imzaladı!

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mart ayında deniz keyfi yaptılar

Mart ayında deniz keyfi yaptılar

Baharın gelişiyle asırlardır yaşatılan gelenek: 'Ölü bayramı'

Baharın gelişiyle asırlardır yaşatılan gelenek: 'Ölü bayramı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 18 Mart mesajı

Erdoğan’dan 18 Mart mesajı!

Silivri'de define faciası! 2 kişi göçük altında kaldı

Silivri'de define faciası! 2 kişi göçük altında kaldı

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

İstanbul'da 'EYT' mitingi

İstanbul'da 'EYT' mitingi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.