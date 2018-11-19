Düzce'de trafik kazası: 5 yaralı

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kayhan İğci idaresindeki 05 BF 330 plakalı otomobil, Kaynaşlı ilçesi Karaçalı kavşağında, Oğuz Gündoğdu yönetimindeki 81 AG 660 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, Kayhan ve eşi Gülten İğci ile diğer otomobilde bulunan Oğuz, İlhan ve Onur Gündoğdu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinde trafik, bir süre tek şeritten sağlandı.

Yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının tamamlanmasının ardından trafiğe açıldı.



