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Düzce'de trafik kazası: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 23:21 | Son Güncelleme

Düzce'de trafik kazası: 6 yaralı

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ercan A. idaresindeki 34 NJD 50 plakalı otomobil, D-655 Zonguldak-Düzce Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Beçi kavşağında önünde seyreden Ergün H'nin kullandığı 81 BL 395 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Selma, Selin Nur, Doğukan ve Semih A. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle aksayan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
6 yaralı Düzce trafik kazası

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