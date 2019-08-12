Düzce'de trafik kazası: 8 yaralı

Düzce'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İlhan Çolak idaresindeki 22 HL 361 plakalı hafif ticari araç, Anadolu Otoyolu Gölyaka Gişeleri bağlantı yolunda, karşı yönden gelen Mehmet Erdem'in kullandığı 34 YJ 8589 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarına alınan yaralılar, Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

