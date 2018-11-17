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Düzce'de trafik kazası araç kamerasına yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 12:59 | Son Güncelleme

Düzce'de trafik kazası araç kamerasına yansıdı

Düzce'de otomobille bisikletin çarpışma anı, araç kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Rasim Betir Paşa Bulvarı'nda seyreden bir otomobil, akşam saatlerinde Çoban Işıklı Kavşağı istikametinde ilerleyen ve karşı kaldırıma geçmek isteyen bisikletli ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle bisikletteki kişi yere düşerek hafif şekilde yaralandı.

Olay, kazaya karışan otomobilin araç içi kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde otomobilin bisikletle çarpışması sonrası araçta bulunanların tepkisi yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
araç kamerası Düzce Kaza

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