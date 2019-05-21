Düzce'de traktör ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, D-655 Zonguldak-Düzce bağlantı yolu Sancaklar Mahallesi mevkisinde, Cengiz Kurt (53) idaresindeki 81 EY 436 plakalı motosiklet ile önünde seyreden A.B. yönetimindeki 81 DE 178 plakalı traktör çarpıştı.

Yaralanan motosiklet sürücüsü Kurt, 112 Acil Sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Kurt, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, traktör sürücüsü A.B'yi gözaltına aldı.

