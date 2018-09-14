Düzce'de traktörün römorku devrildi: 5 fındık işçisi yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, traktörün römorkunun yerinden çıkarak devrilmesi sonucu 5 fındık işçisi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Düzce Kurtsuyu Köyü'nde meydana geldi. Fındık işçilerini bahçeye götüren Ali İksan idaresindeki 81 BZ 743 plakalı traktörün römorku çıkarak devrildi. Römorkta bulunan 5 fındık işçisi yaralandı. Çevredeki fındık bahçesinde bulunanlar yardıma koşarak, 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan fındık işçilerine ilk müdahalede bulundu. Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 5 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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