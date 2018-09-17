Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 4 kişiyi takibe aldı.
Yaklaşık 4 ay boyunca takip edilen şahısların, Bolu ilinde bir tarlada kenevir yetiştirdiği, burada elde edilen uyuşturucu maddeleri ise Düzce'de sattığı belirlendi.
Şüphelilerin ikametlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda yapılan aramalarda 5 kilo 781 gram satışa hazır esrar ve çeşitli arazilere ekilmiş 53 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece salıverilirken, 2'si ise "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.
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