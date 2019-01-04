Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüphelinin Çavuşlar ve Fevziçakmak mahallelerindeki evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramada bir miktar esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

