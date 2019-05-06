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Düzce'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 19:10 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 3 şüpheli ile soruşturmaya ilişkin yalan beyanda bulunan bir kişi tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, il merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, poşetler içerisinde ve bir kısmı da fişekler halinde satışa hazır 108 gram kubar esrar, 3 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu yapımında kullanılan aparatlar ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada şüphelilerden uyuşturucu aldığı ve soruşturmaya ilişkin yalan beyanda bulunduğu tespit edilerek gözaltına alınan bir kişi de çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan soruşturma kapsamına 4 kişiye, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından cezai işlem uygulandığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce operasyon uyuşturucu

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