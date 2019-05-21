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Düzce'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 14:38 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Düzce'de 500 uyuşturucu hap ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonda yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu operasyon düzenleyen ekipler, durdurdukları otomobilde arama yaptı.

Dedektör köpeğinin de katıldığı aramada, aracın torpidosunda 500 uyuşturucu hap ile 5,6 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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Düzce uyuşturucu operasyonu

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