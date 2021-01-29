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Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

29.01.2021 17:17 | Son Güncelleme:
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Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zanlılardan uyuşturucu aldığı tespit edilen 4 kişi hakkında ise "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

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