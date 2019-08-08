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Düzce'de uyuşturucu ticaretine 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 15:26 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Düzce Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte ve Gölyaka ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan polis ekipleri, uyuşturucu satıcısı olduğunu belirlediği 8 kişiyi takibe aldı. Takibin ardından jandarma ekiplerince farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla K.T., Ö.T., K.N., D.A., E.A, O.M., S.A. ve E.Y. gözaltına alındı. 8 kişinin ev ve araçlarında yapılan aramada 296 gram skunk, 108 gram esrar, 10 kök Hint keneviri, 2 tabanca, 431 mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 300 TL ele geçirildi. 8 kişi jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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