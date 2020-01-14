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  4. Düzce'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 19:10 | Son Güncelleme

Düzce'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde, uyuşturucu ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin ikametleri ve araçlarında yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin ile 105 gram esrar, hassas terazi, Hint keneviri bitkisi, ruhsatsız 1 adeta 7,65 milimetre tabanca, 39 adet tabanca şarjörü, 39 adet tabanca namlusu ve çok sayıda parça ile 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet muşta ve fişekler ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlik tarafından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "silah kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklandı.

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