Düzce'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde, uyuşturucu ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin ikametleri ve araçlarında yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin ile 105 gram esrar, hassas terazi, Hint keneviri bitkisi, ruhsatsız 1 adeta 7,65 milimetre tabanca, 39 adet tabanca şarjörü, 39 adet tabanca namlusu ve çok sayıda parça ile 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet muşta ve fişekler ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlik tarafından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "silah kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklandı.

