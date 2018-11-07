Düzce'de uyuşturucu ve silah ticareti operasyonu

Düzce'de gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ve silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerince, İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Koçyazı Mahallesi'nde sattığı tespit edilen ve silah ticareti yaptığı anlaşılan 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Adana'da da bir kişi gözaltına aldı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, satışa hazır vaziyette bir miktar esrar, 579 uyuşturucu hap, hassas terazi ile 11 ruhsatsız tabanca, değişik çaplarda 135 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "silah ticareti yapmak" suçlarından tutuklandı.
Bu arada basınla paylaşılan görüntülerde, şüphelilerin evlerine yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ve silahların ele geçirilmesi yer alıyor.
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