HABER

Düzce'de uyuşturucu ve silah ticareti operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 14:08 | Son Güncelleme

Düzce'de uyuşturucu ve silah ticareti operasyonu

Düzce'de gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ve silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerince, İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Koçyazı Mahallesi'nde sattığı tespit edilen ve silah ticareti yaptığı anlaşılan 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Adana'da da bir kişi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, satışa hazır vaziyette bir miktar esrar, 579 uyuşturucu hap, hassas terazi ile 11 ruhsatsız tabanca, değişik çaplarda 135 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "silah ticareti yapmak" suçlarından tutuklandı.

Bu arada basınla paylaşılan görüntülerde, şüphelilerin evlerine yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ve silahların ele geçirilmesi yer alıyor.

Bunu mutlaka yapın... Apple meğer içine gizlemiş!Bunu mutlaka yapın... Apple meğer içine gizlemiş!
​Temizliği süren deniz marulundaki beyazlaşma için açıklama geldi​Temizliği süren deniz marulundaki beyazlaşma için açıklama geldi
Son dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde depremSon dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce Silah Ticareti uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu

Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu

Okan Koç canlı yayında açıkladı: Ersun hoca ile konuştum

Okan Koç canlı yayında açıkladı: Ersun hoca ile konuştum

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Haluk Levent Ferhat için çağrıda bulundu, rektör sosyal medyadan karşılık verdi

Haluk Levent Ferhat için çağrıda bulundu, rektör sosyal medyadan karşılık verdi

Dolmabahçe'de intihar girişimi!

Dolmabahçe'de intihar girişimi!

İrlandalı boksör davasında yeni gelişme!

İrlandalı boksör davasında yeni gelişme!

İnternet üzerinden çağırdığınız servisçiye dikkat! Eğer...

İnternet üzerinden çağırdığınız servisçiye dikkat! Eğer...

Son dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu teslim oldu!

Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu teslim oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.