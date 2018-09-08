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Düzce'de yağmur ve dolu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 17:28 | Son Güncelleme

 DÜZCE'de aniden bastıran, yaklaşık 10 dakika etkili olan yağmur ve dolu nedeniyle TEM Otoyolu'nda görüş mesafesi düşünce, araçlarını yol kenarına çeken sürücüler,  yağmurun şiddetinin azalmasını bekledi.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de aniden bastıran, yaklaşık 10 dakika etkili olan yağmur ve dolu nedeniyle TEM Otoyolu'nda görüş mesafesi düşünce, araçlarını yol kenarına çeken sürücüler, yağmurun şiddetinin azalmasını bekledi.

Düzce'de öğleden sonra özellikle yüksek kesimlerde aniden bastıran yağmur ve dolu TEM Otoyolu üzerinde ilerleyen sürücüleri tedirgin etti. Otoyolda seyir halindeki araçların sürücüleri, görüş mesafesinin düşmesi üzerine yol kenarındaki arıza emniyet şeridinde durarak yağmurun şiddetinin azalmasını bekledi. Yaklaşık 10 dakika boyunca etkili olan yağmur, etkisini kaybedince sürücüler yollarına devam etti.

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