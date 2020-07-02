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Düzce’de yanan kuyu suyunun analizi yapılacak

İLGİNÇ HABERLER  | 02.07.2020 09:13 | Son Güncelleme

Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Uğur Hasırcı, Köprübaşı Ömerefendi köyünde kuyudan çıkan gazın çakmak çakıldığında yanması üzerine incelemede bulundu. Doç. Dr. Hasırcı büyük ihtimalle suya metan gazı karıştığını, ancak yapılacak gaz analizi ile gazın cinsini belirleyeceklerini söyledi.

Düzce’de yanan kuyu suyunun analizi yapılacak

Merkeze bağlı Köprübaşı Ömerefendi köyünde yanan su olarak bilinen yeraltı suyu ile ilgili Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi inceleme başlattı. Numune alınan suda, gazın analizi yapılacak. Merkez Müdürü Doç. Dr. Uğur Hasırcı, kaynak suyunun yaklaşık 110 metreden çıktığının beyan edildiğini, sudan örnekler aldıklarını belirterek, "İlk önce PH ve iletkenlik ölçtük. PH değeri saf suyun PH değerlerine çok yakın. 7.20 civarında. Ayrıca suyun iletkenliği çok yüksek. Yani 2100 mikrosiemens/cm, bu suyun içinde çok yüksek miktarda tuz çözündüğünü gösteriyor. Suyun tadına da baktım. Bariz şekilde içinde tuz var. Bulanık bir su ve bu bulanıklığı veren çeşitli faktörler olabilir. Tuza ek olarak bulanık rengi almasına ne gibi sebepler var, bunları da inceleyeceğiz” dedi.

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GAZIN ANALİZİ YAPILACAK

Hasırcı suda metan gazından başka gaz olabileceğini belirterek, "Suyun en önemli karakterliği yanıyor olması. Bu da yüksek ihtimalle metan gazıyla karıştığını gösteriyor. Ama tek alternatif metan değil. Metan haricinde propan olabilir çok düşük ihtimalle doğalgaz olabilir. Bunun içinde ayrıca gaz analizi yapmamız ve bu suyun yanmasına neden olan gazın cinsini bulmamız gerekiyor” diye konuştu.

'KAPALI ORTAMLARDA YAKILMASIN'

Bu tip suların kapalı ortamlarda yakılmasının veya suyun kapalı ortamda tutulmasının zehirlenmelere neden olacağı uyarısını yapan Doç. Dr. Hasırcı, şöyle konuştu:

"Bu sık karşılaşılan bir durum. Türkiye’de birçok yerde karşılaşılabiliyor. Ama bazen bu suyun kapalı ortamlara evin içine taşınması ve bir kanaldan akıtılarak suyun yakılması, üzerine bir pişirme aparatı konularak kapalı ortamda pişirme amaçlı bu alevin veya ısının kullanılması örnekleri görüyoruz. Bu çok tehlikeli bir durum. Çünkü büyük bölümü metan gazı içeriyor, bu suların ve yanmasına sebep olan metan gazıdır. Metan gazı koku veren bir gaz değil. Tüp gaz ya da soba gazı gibi kendini belli eden bir gaz değil. O yüzden kapalı ortamda bu gazın taşınması o ortamda bulunan insanların zehirlenmesine sebep olabilir. Bu tip gazlarla karışan suların kapalı ortamlara taşınmamasını ve yakılmamasını tavsiye etmek istiyorum. Yakılması şart değil, eğer o kapalı ortamda kalırsa zehirleyebilir. Bu suyu inceledikten sonra içindeki gazın cinsini belirleyeceğiz ve nasıl kullanılabilir bulmaya çalışacağız.”

DHA

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