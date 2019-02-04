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Düzce'de yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 22:05 | Son Güncelleme

Yangında büyükbaş hayvanlar kurtarılırken, yeni yavrulayan köpek ile 8 yavrusu telef oldu

Düzce'de ahırda çıkan yangından sıçrayan ateşler sonucu yanan bağ evi kullanılamaz hale geldi. Yangında büyükbaş hayvanlar kurtarılırken, yeni yavrulayan köpek ile 8 yavrusu telef oldu.

Yığılca ilçesine bağlı Gaziler köyünde, Tahir Kurnaz'a ait ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek, bitişikteki başka bir ahır ile bağ evine sıçradı.

Vatandaşlar ahır içerisindeki büyükbaş hayvanları kurtarmayı başardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

İki ahır ve bir bağ evinin kullanılamaz hale geldiği yangında, ahır içerisideki samanlık bölümünde yeni yavrulamış köpek ile 8 yavrusu yanarak telef oldu.

Düzce'de yangın

- Yangında büyükbaş hayvanlar kurtarılırken, yeni yavrulayan köpek ile 8 yavrusu telef oldu

Düzce'de yangın

Düzce'de yangın

Düzce'de yangın

Düzce'de yangın

Düzce'de yangın

Düzce'de yangın

Düzce'de yangın

Düzce'de yangın

Düzce'de yangın

Düzce'de yangın

Düzce'de yangın

Düzce'de yangın

Düzce'de yangın

Düzce'de yangın
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Düzce Gaziler köyü samanlık yangını Yığılca

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