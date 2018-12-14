Düzce'de yangın faciası; 3 çocuk öldü, babaları yaralandı (2)

ÖLEN 3 KARDEŞ, REHABİLİTASYON MERKEZİNDE EĞİTİM GÖRÜYORDU

Düzce'nin Yığılca ilçesi Hoşafoğlu köyünde meydana gelen yangında Medine, Emirhan ve Umut Korkmaz kardeşler hayatını kaybederken, onları kurtarmak için son ana kadar çabalayan baba Muhammed Korkmaz pencereden atlayarak kendisini kurtardı.

Hayatını kaybeden 3 kardeşin zihinsel engelli olduğu ve öğrenme güçlüğü çektikleri için Özel Güneş Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gördükleri öğrenildi.

Sabah saatlerinden itibaren çocukların hayatını kaybettiği evde soğutma çalışmaları devam etti. Yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonrasında yangın tamamen söndürüldü. Evden geriye yangına sebep olan soba ve çocukların okullarında kullandığı yanan kitaplar kalDı. Evin altında bulunan ancak yangından zarar gören araç iş makineleri ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Yangın sonrası bölgeye gelen Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AFAD ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Vali Zülkif Dağlı yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun hepimizin başı sağ olsun. Saat 05.00 sıralarında çıkan yangınla 3 çocuğumuz 8-10-12 yaşlarında hayatlarını kaybetti. Baba pencereden atlamak sureti ile kendisini kurtardı ve yaralı. Çok acı bir olay. Başımız sağ olsun. Devletimiz ailenin yanında, maddi ve manevi ne gerekiyorsa yapacağız. Allah bu acıları tekrar yaşatmasın" dedi.