Düzce'de yangın faciası; 3 çocuk öldü, babaları yaralandı -3

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde, 2 katlı müstakil evde sobadan çıkan yangında 3 çocuk yanarak can verirken, çocuklarını kurtaramayınca pencereden atlayan Muhammet Korkmaz'ın bacağı kırıldı.

Olay, dün gece Yığılca'nın Hoşafoğlu köyünde meydana geldi. Muhammed Korkmaz'a ait 2 katlı evde, sobadan yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, Muhammed Korkmaz evin üst katında uyuyan 3 çocuğunu kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Penceresden son anda atlayarak kendisini kurtaran Muhammed Korkmaz'ın bacağı kırıldı.

Evden çıkamayan Medine Korkmaz (12), Emirhan Sadi Korkmaz (10) ve Umut Eren Korkmaz (8) yanarak can verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından 3 çocuğun cansız bedenleri evden çıkarıldı. 3 çocuğun cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Ailenin bir komşusu, "Baba camdan atlayarak kendisini kurtarmış. Bacağını kırdı. 3 çocuk evde yanarak öldü. Anneleri evi terk etmişti" dedi.

