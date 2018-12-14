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Düzce'de yangın faciası; 3 çocuk öldü, babaları yaralandı (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 16:08 | Son Güncelleme

BABAYA, ÇOCUKLARININ ÖLDÜĞÜ SÖYLENMEDİ Düzce'nin Yığılca ilçesi Hoşafoğlu köyündeki 2 katlı müstakil evde çıkan yangında 3 evladı ölen Muhammed Korkmaz'a, çocuklarını kaybettiği söylenemedi.

Düzce'de yangın faciası; 3 çocuk öldü, babaları yaralandı (4)

BABAYA, ÇOCUKLARININ ÖLDÜĞÜ SÖYLENMEDİ
Düzce'nin Yığılca ilçesi Hoşafoğlu köyündeki 2 katlı müstakil evde çıkan yangında 3 evladı ölen Muhammed Korkmaz'a, çocuklarını kaybettiği söylenemedi. Pencereden atlaması nedeniyle sağ bacağı kırılan Korkmaz, tedavisine devam edilirken, çocuklarının sağlık durumunu sordu. Babaya, dumandan etkilenmeleri nedeniyle 3 çocuğunun tedavi gördüğü söylendi. Muhammed Korkmaz'a, çocuklarının yangında öldüğünün psikologlar eşliğinde söyleneceği belirtildi.

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