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Düzce'de yaşlı adama darp iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 17:21 | Son Güncelleme

Sigara içen gençlere uyarıda bulunduğu için darbedildiği öne sürülen 91 yaşındaki yaşlı adamın sol elinde çatlak oluştu - Gözaltına alınan genç, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi - Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Düzce'de, sigara içtikleri için uyardığı gençlerle yaşadığı tartışmada darbedildiği ileri sürülen 91 yaşındaki emekli din görevlisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cedidiye Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde sigara içen gençlere "sigara içmeyin, birbirinize selam verin" diyen emekli vaiz Mustafa Necati Erdem (91) ile gençler arasında tartışma çıktı.

Daha sonra iş yerine giren Erdem ile ardından giden bir gençle süren tartışma büyüyünce Y.B, kendisine kızan yaşlı adamı darbetti. Yakınları tarafından hastaneye götürülen Erdem, darp raporu aldı ve polise şikayette bulundu.

İş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, Y.B olduğunu tespit etikleri genci gözaltına aldı. Y.B. emniyetteki sorgusunun ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

- "Yaşlı bir din adamına bu hakaretin yapılması çok üzücü bir şey"

Başından geçen olayı AA muhabirine anlatan Erdem, kent merkezinde akrabalarının dükkanına uğramak istediğini söyledi. İş yerinin önüne geldiğinde kapının önünde iki genç gördüğünü anlatan Erdem, şöyle konuştu:

"Kapıda iki genç vardı. Birisi sigarayla meşgul oluyordu. Ben de şöyle dedim; 'Onla meşgul olacağına selam ver.' dedim ve içeri girdim. İçeri girer girmez yanıma geldi. Orada bana hakaret etti. Bir yumruk salladı, yüzüme geldi ve yere düştüm, yerde tekmeledi bana hakaret etti. Orada elemanlar da vardı, onlar gelene kadar yapacağını yaptı. Ondan sonra da kayboldu gitti. 91 yaşındayım, dünyayı gezdim Amerika, Avrupa oralarda görev yaptım. Yaşlı bir din adamına bu hakaretin yapılması çok üzücü bir şey."

Yaşlılara saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Erdem, "Valinin yanına gidiyoruz, saygı gösterip ayağa kalkıyor. Hastanelere gidiyoruz, yaşlılara öncelik veriliyor. Herhangi bir yaşlıya hakaret edip böyle davranmak hiçbir din mensubu insana yakışmaz. Hristiyan olsa bunu yapmaz. Ama adam bunu yaptı. Üzülüyorum 'neden böyle oldu' diye." ifadesini kullandı.

Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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