Düzce'de yaşlı adama darp iddiası

Düzce'de, sigara içtikleri için uyardığı gençlerle yaşadığı tartışmada darbedildiği ileri sürülen 91 yaşındaki emekli din görevlisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cedidiye Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde sigara içen gençlere "sigara içmeyin, birbirinize selam verin" diyen emekli vaiz Mustafa Necati Erdem (91) ile gençler arasında tartışma çıktı.

Daha sonra iş yerine giren Erdem ile ardından giden bir gençle süren tartışma büyüyünce Y.B, kendisine kızan yaşlı adamı darbetti. Yakınları tarafından hastaneye götürülen Erdem, darp raporu aldı ve polise şikayette bulundu.

İş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, Y.B olduğunu tespit etikleri genci gözaltına aldı. Y.B. emniyetteki sorgusunun ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

- "Yaşlı bir din adamına bu hakaretin yapılması çok üzücü bir şey"

Başından geçen olayı AA muhabirine anlatan Erdem, kent merkezinde akrabalarının dükkanına uğramak istediğini söyledi. İş yerinin önüne geldiğinde kapının önünde iki genç gördüğünü anlatan Erdem, şöyle konuştu: